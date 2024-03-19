Бум подделок: российский авторынок заполнили контрафактные запчасти

Чаще всего подделывают масла, свечи, фильтры, элементы подвески.

Неприятная новость для автомобилистов: в России участились случаи использования контрафактных запчастей. По данным аналитиков, почти каждая четвертая автомастерская столкнулась с поддельными деталями и расходниками. А покупка автокомпонентов в магазине вовсе не гарантирует их качества. Корреспондент «Известий» Даниил Левин узнал, как продлить жизнь машины и при этом не испортить себе нервы.