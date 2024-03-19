Бум подделок: российский авторынок заполнили контрафактные запчасти
Российский авторынок заполнили контрафактные запчасти
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
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Чаще всего подделывают масла, свечи, фильтры, элементы подвески.
Неприятная новость для автомобилистов: в России участились случаи использования контрафактных запчастей. По данным аналитиков, почти каждая четвертая автомастерская столкнулась с поддельными деталями и расходниками. А покупка автокомпонентов в магазине вовсе не гарантирует их качества. Корреспондент «Известий» Даниил Левин узнал, как продлить жизнь машины и при этом не испортить себе нервы.
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