На Ивлееву составили протокол за дискредитацию армии России

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 106 0

Ей грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

На Ивлееву составили протокол за дискредитацию армии России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Административный протокол составили в отношении блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщается на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

Московский городской суд зарегистрировал 15 апреля 2024 года протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Ивлеевой теперь грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Заседание назначено на 25 апреля.

По информации источника 5-tv.ru, поводом стали посты Ивлеевой в одной из социальных сетей, где она демонстрировала свою позицию против спецоперации России на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве не удовлетворил иск активиста к клубу «Мутабор» на миллиард рублей. Именно там Ивлеева проводила свою «голую» вечеринку, которая стала чуть ли не самым скандальным событием 2023 года.

Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

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