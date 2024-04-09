Суд в Москве не удовлетворил иск активиста к клубу «Мутабор» на миллиард рублей

|
Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Россиянин счел «голую» вечеринку Ивлеевой оскорблением ценностей человеческой жизни.

Суд в Москве не удовлетворил иск активиста к клубу «Мутабор» на миллиард рублей

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Лефортовский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска тюменского активиста Юрия Рябцева к ООО «Арт Центр» (до марта 2024 года назывался «Мутабор») на сумму в размере одного миллиарда рублей. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба инстанции.

«Решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано… В исковом заявлении Юрий Рябцев просил суд взыскать с ООО „Арт Центр“ компенсацию морального вреда в размере одного миллиарда рублей», — говорится в релизе.

Рябцев считает, что «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», которая прошла в 2023 году, оскорбляет нормы человеческой жизни, пропагандирует нетрадиционные сексуальные ценности. Активист намерен обжаловать решение суда. По его словам, оно было вынесено «с нарушением порядка судопроизводства».

«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» стала чуть ли не самым скандальным событием 2023 года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий назвал «голую» вечеринку Ивлеевой актом агрессии против России. По его словам, данное мероприятие является способом разрушить страну методом деградации.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
2 апр
Советник Шойгу Ильницкий: «Голая вечеринка» — это акт агрессии против России
22 мар
«Опять не та дверь»: поклонники не оценили новую избранницу Киркорова
11 мар
Суд оштрафовал еще одного участника «голой вечеринки» Ивлеевой
23 февр
Чуда не случилось: Поплавская призвала Ивлееву стать снова мастером маникюра
22 февр
Эхо «голой вечеринки» Ивлеевой: суд не стал рассматривать очередной иск
16 февр
Суд отклонил иск на миллиард рублей к организаторам «голой вечеринки» Ивлеевой
16 февр
По существу: суд приступает к рассмотрению очередного иска после «голой вечеринки» Ивлеевой
12 февр
Еще один иск подали к Ивлеевой после «голой» вечеринки в московском клубе
31 янв
Гости «голой вечеринки» Ивлеевой постепенно возвращаются на сцену
28 янв
Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке
+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
92.58
0.16 100.22
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:13
Еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов
15:12
В Курганской области в зоне подтопления могут оказаться более 50 населенных пунктов
15:02
«Очень плохо сейчас»: 79-летний Юрий Антонов приходит в себя после травмы на сцене
15:00
Суд заочно арестовал организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе на два месяца
14:56
Шторм Кейтлин надвигается: Европу накрыла аномальная жара
14:43
Путин отправил в затопленную Оренбургскую область главу Минстроя Файзуллина

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок