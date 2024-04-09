Суд в Москве не удовлетворил иск активиста к клубу «Мутабор» на миллиард рублей

Лефортовский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска тюменского активиста Юрия Рябцева к ООО «Арт Центр» (до марта 2024 года назывался «Мутабор») на сумму в размере одного миллиарда рублей. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба инстанции.

«Решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано… В исковом заявлении Юрий Рябцев просил суд взыскать с ООО „Арт Центр“ компенсацию морального вреда в размере одного миллиарда рублей», — говорится в релизе.

Рябцев считает, что «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», которая прошла в 2023 году, оскорбляет нормы человеческой жизни, пропагандирует нетрадиционные сексуальные ценности. Активист намерен обжаловать решение суда. По его словам, оно было вынесено «с нарушением порядка судопроизводства».

«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» стала чуть ли не самым скандальным событием 2023 года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий назвал «голую» вечеринку Ивлеевой актом агрессии против России. По его словам, данное мероприятие является способом разрушить страну методом деградации.