Суть счастья: простые правила довольных жизнью людей

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 19 0

Психолог Протасова назвала простые способы, которые помогут стать счастливым

Суть счастья: простые правила довольных жизнью людей

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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Психолог рассказала о способах, которые помогут обрести гармонию с собой.

Нет сил и настроение всегда в упадке? Не проблема. Психолог Анна Протасова рассказала Lenta.ru, как вновь обрести счастье.

Эмоциональное состояние напрямую зависит от его мироощущения. Не сможет всегда недовольный человек, который во всем видит негатив, резко испытать иные чувства. В первую очередь стоит поменять свое мышление. Начать с работы над своим восприятием мира, тогда неконтролируемые реакции тоже начнут меняться.

«Множество людей постоянно недовольны тем, что пришли в этот мир. Но есть и те, кто говорит, что жизнь — это подарок и удовольствие. Им приятно встречать каждый новый день, гулять по улице, наблюдать мир вокруг. У таких людей преобладает энергия благодарности, они способны с радостью принимать то, что есть, а не отказываться от счастья», — объяснила психолог.

Есть ряд способов, которые помогут совершить трансформацию восприятия: необходимо вовремя давать выход эмоциям, повышать самооценку, искать гармонию с собой, учитывать свои интересы и давать себе возможность отдохнуть. Психолог также подчеркнула важность быть счастливым несмотря ни на что.

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