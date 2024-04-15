«Зависть — это очень страшно»: психолог про маркеры токсичной дружбы

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 28 0

Психолог Баева: токсичная дружба складывается из зависти

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Эксперт выделила сразу несколько способов для сохранения нервов и времени.

Нередко токсичная дружба может нанести вред как вам, так и вашему собеседнику. Психолог Елизавета Баева рассказала 5-tv.ru про несколько признаков, по которым можно распознать токсичные отношения и не потратить лишние нервы.

Если друг постоянно контролирует ваши действия, выставляет нездоровые условия, то это уже первый маячок, на который стоит обратить внимание. Психолог называет это манипуляцией и контролем, когда вам и шагу не дают ступить без регулярных претензий со второй стороны.

Второй сигнал, означающий, что вы завязли в токсичной дружбе, связан с постоянным унижением и критикой. Когда ваш друг вместо поддержки — пытается уколоть плохими словами. Причиной такого поведения эксперт называет зависть. Психолог отмечает, что от таких людей лучше держаться подальше.

«Причиной такого поведения может служить зависть. А ведь там, где есть зависть, нет места для отношений, которые приносят радость. Зависть — это очень страшно», — подчеркивает психолог Елизавета Баева.

Третий звонок, что вы заходите через одну и ту же дверь токсичных отношений, заключается в использовании вас другом в корыстных целях. Например, рассказывает Елизавета Баева, когда он использует вашу дружбу только для продвижения по карьерной лестнице.

«Следует проанализировать общение и можно заметить, что в общении с такими вы постоянно им помогаете, что-то для них делаете, эти люди растут в карьере или получают еще какие-то ресурсы от вас, но вы не получаете ничего взамен», — отмечает психолог.

Если после общения с другом вы чувствуете себя опустошенным, то это явный признак, что за вами охотится «энергетический вампир». Эксперт отмечает, что каждая встреча с ним будет отражаться на вашем эмоциональном состоянии и потере энергии. По мнению психолога Елизаветы Баевой, настоящая крепкая дружба стоит на взаимоуважении, когда обоим людям хорошо вместе.

Ранее 5-tv.ru писал про способы распознания токсичных людей. О своих методах распознания подобных личностей рассказал предприниматель Вадим Шлыков.

+8° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:42
За залпом залп: российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра
20:27
Патрушев обсудил с израильским коллегой недопустимость эскалации конфликта на Ближнем Востоке
20:15
Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов
20:07
Адвокат о разводе Чекалиных: «Недвижимость могут поделить непредсказуемо»
19:58
Суд в Москве отправил блогера Портнягина под домашний арест
19:51
Думал, что его преследуют: у «кислотного маньяка» были навязчивые идеи

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
Люкс VS масс-маркет: стоит ли переплачивать за дорогой шампунь
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок