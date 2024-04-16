Роскомнадзор может заблокировать TikTok в России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Когда будет принято окончательное решение?

Роскомнадзор может заблокировать TikTok в России

Фото: www.globallookpress.com / christophe vandercam

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Роскомнадзор рассматривает обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) с просьбой заблокировать TikTok на территории России. По мнению заявителей, в сервисе могут допускать нарушения законодательства.

Речь идет о законе об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также защите персональных данных.

«Фактически все, что делает данная площадка в России на сегодняшний день, это оттягивает пользователей от отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok», — говорится в тексте обращения, размещенном на сайте организации.

Также в Ассоциации считают, что блокировка поможет нарастить аудиторию российским социальным сетям, например, «ВКонтакте» или Дзен. Причем существенно — по оценкам специалистов — прирост может составить до 30 миллионов человек.

Роскомнадзор рассмотрит обращение до 8 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илон Маск сказал о нововведениях в соцсети X.

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Роскомнадзор может заблокировать TikTok в России

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