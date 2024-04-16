Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 23 0

Токаев: глупо нагнетать истерию вокруг русского языка

Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком

Фото: © РИА Новости / Наталия Губернаторова

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Президент Казахстана прокомментировал истерию в некоторых странах вокруг русского языка.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком в ряде стран. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями пострадавших от паводка регионов.

«Русский язык, согласно конституции (Казахстана — Прим.ред.), используется наравне с государственным языком, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет, как удобно, так и надо говорить», — отметил Токаев.

Лидер Казахстана отметил, что в некоторых странах развели прямо истерию вокруг русского языка, и это ни к чему хорошему это не привело. Он призвал быть толерантными и умными людьми.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что из-за весеннего половодья в Казахстане отменили международный форум «Астана».

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