Президент Казахстана прокомментировал истерию в некоторых странах вокруг русского языка.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком в ряде стран. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями пострадавших от паводка регионов.

«Русский язык, согласно конституции (Казахстана — Прим.ред.), используется наравне с государственным языком, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет, как удобно, так и надо говорить», — отметил Токаев.

Лидер Казахстана отметил, что в некоторых странах развели прямо истерию вокруг русского языка, и это ни к чему хорошему это не привело. Он призвал быть толерантными и умными людьми.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что из-за весеннего половодья в Казахстане отменили международный форум «Астана».