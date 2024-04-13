«Природная катастрофа»: из-за паводков в Казахстане отменили международный форум «Астана»

В стране подтоплены населенные пункты в десяти регионах.

Из-за сложной ситуации с паводками в Казахстане решили отменить международный форум «Астана» (AIF), который должен был пройти в столице республики в июне этого года. Решение принял глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13–14 июня этого года», — написал Токаев на своей странице в соцсети Х.

Он также добавил, что мероприятие пройдет летом следующего года.

Токаев отметил, что начавшиеся в марте паводки стали для Казахстана самым крупным природным бедствием за последние 80 лет, и назвал происходящее «природной катастрофой».

По последним данным, в республике серьезно подтоплены населенные пункты в десяти регионах страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в страдающую от паводка Курганскую область прибыл глава Минстроя РФ Файзуллин.