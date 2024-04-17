Снова вместе? Гарик Харламов шлет воздушные поцелуи Ковальчук

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 24 0

Гарик Харламов опубликовал совместное видео с Катериной Ковальчук

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; Instagram* / garikkharlamov; 5-tv.ru

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Неужели между артистами вновь вспыхнули чувства после расставания?

Юморист Гарик Харламов в своем блоге опубликовал трогательное видео с актрисой Катериной Ковальчук, о расставании с которой заявлял в начале февраля. В ролике артисты едут в автомобиле и поют романтическую песню Леонида Утесова «Сердце». Неужели это намек на вновь вспыхнувшую любовь?

«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь… Сердце, как хорошо, что ты такое. Сердце, как хорошо на свете жить… Сердце тебе не хочется покоя… Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!» — совместно пропели счастливые влюбленные.

После мелодичного признания юморист послал Катерине воздушный поцелуй и нежно взял ее руку. Пара была вместе с 2021 года.

Надежды поклонников на воссоединение Гарика с Кристиной Асмус тут же рухнули, несмотря на то, что в последнее время бывшие супруги наладили отношения и сыпали любезности в адрес друг друга.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мама Харламова подружилась с Гузеевой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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