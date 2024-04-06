«Мне давно пора снова замуж»: мама Харламова подружилась с Гузеевой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Мама Гарика Харламова подружилась с Ларисой Гузеевой

«Мне давно пора снова замуж»: мама Харламова подружилась с Гузеевой

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Комик и актриса долгое время враждовали, но после совместной работы в кино зарыли топор войны.

Мама комика Гарика Харламова, по всей видимости, нашла общий язык актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой. В Сети Наталья Игоревна опубликовала фото со знаменитой телесвахой, на котором они улыбаются приобнимают друг друга.

«C чудесной, харизматичной, неординарной и смелой красавицей, талантливой актрисой. Кстати, мне давно пора снова замуж», — прокомментировала фото мама Харламова.

В конце прошлого года в прокат вышла комедия «Теща», где Харламов и Гузеева сыграли главные роли. Совместная работа юмориста и заслуженной артистки России стала неожиданной, ведь Харламов часто любил подшутить над Гузеевой в интернете: шоумен в своих социальных сетях публиковал с актрисой забавные видеоролики, брав за основу передачу «Давай поженимся!», ведущей которой является Гузеева. Та, конечно же, не оставляла это без своего внимания, и в открытую вела «войну» в социальных сетях с задиристым юмористом.

Однако после совместной работы оба признались: съемки в фильме помогли им лучше понять друг друга. Гузеева больше не обижается на подколы Харламова, а он пообещал впредь быть помягче. Но предупредил: шутить про Ларису не перестанет. Ведь эти юмористические ролики приносят ему слишком много лайков и восторженных комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Ларису Гузееву называют новой Фаиной Раневской.

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«Мне давно пора снова замуж»: мама Харламова подружилась с Гузеевой

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