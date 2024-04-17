«Врагу не пожелаю»: свекровь Алексы страдает из-за запрета видеться с внучкой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Свекровь Алексы страдает из-за запрета видеться с внучкой

«Врагу не пожелаю»: свекровь Алексы страдает из-за запрета видеться с внучкой

Фото: Instagram* / aleksa___official

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Женщина посвятила трогательные строки маленькой родственнице.

Дочери певицы Алексы — Адриане — исполнилось три года. Свекровь исполнительницы Лилия Соловьева посвятила стих имениннице, в котором отметила, что не может видеться с внучкой. Трогательные строки женщина написала в своем личном блоге.

«С днем рождения, моя внучка Адри! За улыбкой прячу слезы, тихо помолюсь в ночи, чтобы были все здоровы. <…> Лапушка моя, люблю, скучаю. Каждый день хочу тебя обнять. <…> Каждый день я мысленно с тобой», — написала свекровь Алексы.

Певица Алекса недавно вышла замуж за своего возлюбленного — звездного фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Его матери на торжественном мероприятии тоже не было. Мужчина ушел к артистке, оставив свою беременную невесту Александру Сивкову. Девушка родила сына Тимура, который, в отличие от Адрианы, очень часто видится с бабушкой.

Сама Лилия Соловьева признается, что не понимает, чем так обидела невестку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему певица Алекса не захотела видеть на свадьбе свекровь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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