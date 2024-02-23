«Делайте выводы»: почему певица Алекса не захотела видеть на свадьбе свекровь

Матери жениха не оказалось на торжественном мероприятии. В чем причина?

Участница «Фабрики звезд» Алекса на днях вышла замуж за своего возлюбленного — звездного фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Отметила радостное событие пара великолепно, вот только мамы жениха не оказалось на свадьбе.

Свекровь певицы Лилия Соловьева не понимает, чем обидела невестку. Их разлад начался еще в 2022 году. У Алексы с Вячеславом есть совместная дочь — Адриана. Из-за обиды звезды, свекровь не может увидеться с внучкой. Соловьева негодует, сообщает StarHit.ru.

«Вы меня видели в ЗАГСе? Делайте выводы! Меня вообще не поставили в известность», — возмущается мать жениха.

Видимо, Вячеслав полностью идет на поводу у жены. Его даже не смущает, что причина может крыться в его первом ребенке. Ранее Дайчев оставил беременную от него танцовщицу Александру Сивкову ради бывшей подруги Тимати. После у него родился сын Тимур. А бабушка Лилия поддерживает общение с внуком.

«До сих пор не знаю, что произошло. Как я уже вам говорила, у нас с Алексой не было никаких ссор. Если она не считает нужным изложить свою позицию, то какие вопросы ко мне… Нужно у нее уточнить причины такого поведения», — с надеждой высказывается Соловьева.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Алекса вышла замуж за фитнес-тренера Дайчева.

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