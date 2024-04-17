Израиль определился с ответным ударом по Ирану

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

JP: Израиль определился с ответным ударом по Ирану

Израиль определился с ответным ударом по Ирану

Фото: www.globallookpress.com / Jamal Awad

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже решила, каким будет ответный удар на атаку Ирана. При этом еврейское государство еще не определилось со сроками. Об этом сообщили осведомленные источники издания The Jerusalem Post.

«Армия обороны Израиля решила, как она нанесет ответный удар по Ирану и его союзникам, но еще не определилась со сроками. Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — рассказал источник.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

После этого, в ночь с 13 на 14 апреля, Иран выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения. Также он назвал атаку Ирана объявлением войны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что лидер России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
94.07
0.48 99.93
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:11
Волжские трансплантологи пересадили женщине ее собственную почку
6:00
Артиллерийский огонь! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:54
«Иван Папанин»: в чем уникальность первого боевого ледокола
5:36
Израиль определился с ответным ударом по Ирану
5:22
Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy.com
4:55
Сигналы тела: почему женщины испытывают боль и дискомфорт во время секса

Сейчас читают

Батенька, да вы смертельно больны: людям начали поступать звонки от черных врачей
«Сто лет тому вперед» в кино: новая «Гостья из будущего» сорвет джекпот?
Пытался обеспечить семью: кому достанется наследство Кунгурова
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок