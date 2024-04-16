Путин обсудил с президентом Ирана эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Лидеры констатировали, что причиной является нерешенность палестино-израильского конфликта.

Путин обсудил с президентом Ирана эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidency

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили по телефону обострение конфликта на Ближнем Востоке. Диалог состоялся по инициативе Тегерана, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер», — указывается в релизе.

Президенты констатировали, что причиной эскалации является нерешенность палестино-израильского конфликта. Они подтвердили принципиальные подходы России и Ирина в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжелой гуманитарной ситуации и создания условий для урегулирования кризиса на политико-дипломатической основе.

Путин также выразил надежду, что обе стороны конфликта проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации. В противном случае последствия кризиса могут обернутся катастрофой для Ближнего Востока.

Международные коллеги выступили за дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в разных областях. Речь в том числе идет о реализации взаимовыгодных инфраструктурных проектов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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После этого, в ночь с 13 на 14 апреля, Иран выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Военные США, а также Великобритании и Иордании использовали свои средства ПВО для перехвата большей части ракет и БПЛА Ирана.

Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения. Также он назвал атаку Ирана объявлением войны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил вероятность ядерного удара на Ближнем Востоке. Использование такого оружия повлечет за собой непоправимые потери.

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