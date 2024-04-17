Ребенок есть, а свадьба? Когда Аделина Сотникова выйдет замуж за Дмитрия Попко

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 262 0

Фигуристка Сотникова о свадьбе с отцом ее ребенка: Сейчас немного другие планы

Ребенок есть, а свадьба? Когда Аделина Сотникова выйдет замуж за Дмитрия Попко

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Спортсменка подарила избраннику сына в 2022 году, но до сих пор не стала его официальной женой.

Теннисист Дмитрий Попко и фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова стали родителями в 2022 году. Семью спортсмены фактически создали, вот только оформить отношения не поспешили. Поклонников не оставляет в покое вопрос, когда же состоится свадьба, а красивая звездная пара обретет официальный статус. Тревогу публики Попко ослабил в начале апреля. Сотникова сообщила, что получила предложение руки и сердца и ответила согласием. Теперь неуемные фолловеры требуют дату торжества.

Один из переживающих за судьбу фигуристки почитатель выразил удивление относительно нетрадиционной последовательности — сначала ребенок, потом брак. На это в комментариях Аделина заявила: она хочет, чтобы сын Андриан запомнил свадьбу родителей. В ЗАГС знаменитость, судя по всему, не стремится я анекдотичным фанатизмом. На данный момент у нее есть некоторое количество интересных и важных альтернатив.

«Свадьбу планируете открытую и пышную или закрытую и скромную?»

«Склоняюсь ко второму варианту, но это не точно. Пока вопрос со свадьбой не решали, сейчас немного другие планы», — отметила она.

Сотникова, несмотря на свою популярность и медийность, всегда отличалась скрытностью. Она повергла в шок поклонников, когда сообщила о рождении сына. Мало того, публика не знала даже, что у нее есть возлюбленный. Часть аудитории поначалу пыталась выяснить, кто отец мальчика, а уж потом узнавала о свадебных планах. И лишь спустя время стало известно, что это казахстанский теннисист Дмитрий Попко.

По словам Сотниковой, видеть жениха и проводить с ним время доводится не очень часто, спорт отнимает все его время. Даже когда фигуристка делала тест на беременность, Попко рядом не было — укатил на соревнования. В итоге радостное известие он получил только через две-три недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел Кубок Аделины Сотниковой в Москве.

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