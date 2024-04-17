«Закладывать верные ориентиры»: учить создавать семьи начнут с детского сада

Уже отрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр.

Основы семейных ценностей начнут закладывать с детского сада. Пилотный проект игротек для дошкольников уже запустили в трех регионах России, а именно в Магаданской, Липецкой и Курской областях. Об этом агентству URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Уроки семьеведения уже доступны в школах, но сейчас выстраивается работа на уровне детских садов и игротек.

«Смысл в том, что со школьником можно уже разговаривать практически как со взрослым человеком, но в учебное заведение он приходит с какой-то своей картиной мира. И нам очень важно, чтобы она была правильной. И вот как раз через игру, через ту самую игротерапию, игротеки, правильные игрушки мы будем закладывать верные ориентиры на будущее», — сказала Буцкая.

Сейчас отрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр для разных уровней — детского сада, школы и даже суза (среднее учебное заведение — Прим.ред.), хотя даже сейчас похожие уроки планируют ввести в вузах.

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