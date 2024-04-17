«Закладывать верные ориентиры»: учить создавать семьи начнут с детского сада

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 21 0

В Госдуме заявили, что детей начнут учить создавать семьи еще с детского сада

«Закладывать верные ориентиры»: учить создавать семьи начнут с детского сада

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Уже отрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр.

Основы семейных ценностей начнут закладывать с детского сада. Пилотный проект игротек для дошкольников уже запустили в трех регионах России, а именно в Магаданской, Липецкой и Курской областях. Об этом агентству URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Уроки семьеведения уже доступны в школах, но сейчас выстраивается работа на уровне детских садов и игротек.

«Смысл в том, что со школьником можно уже разговаривать практически как со взрослым человеком, но в учебное заведение он приходит с какой-то своей картиной мира. И нам очень важно, чтобы она была правильной. И вот как раз через игру, через ту самую игротерапию, игротеки, правильные игрушки мы будем закладывать верные ориентиры на будущее», — сказала Буцкая.

Сейчас отрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр для разных уровней — детского сада, школы и даже суза (среднее учебное заведение — Прим.ред.), хотя даже сейчас похожие уроки планируют ввести в вузах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин обсудил меры социальной поддержки с главой Минтруда Котяковым.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
94.07
0.48 99.93
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:48
Трубы в каждый дом: в России расширили программу бесплатной газификации
13:42
МИД России объявил о высылке эстонского дипломата
13:36
Груз через три страны: задержан курьер, доставивший компоненты взрывчатки для покушения на Прозорова
13:33
«Хамло!»: в Краснодарском крае учительница напала на школьника во время урока
13:21
В Кремле подтвердили вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха
13:17
«Закладывать верные ориентиры»: учить создавать семьи начнут с детского сада

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Не все так просто: почему Конгресс хочет поддержать раздельные пакеты помощи Украине и Израилю
Еда для хорошего секса: какие продукты способны повысить либидо
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок