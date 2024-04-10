Путин обсудил меры социальной поддержки с главой Минтруда Котяковым

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Цифровизация упрощает процедуру получения пособий и других выплат.

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Владимир Путин обсудил меры социальной поддержки с главой Минтруда Антоном Котяковым. Во время рабочей встречи президент подчеркнул, что принимаемые меры должны быть доступны всем россиянам — в равном объеме, вне зависимости от региона.

— Анатолий Олегович, давайте начнем нашу встречу с тех мероприятий, которые вы и министерство проводят по достижению целей выравнивания мер поддержки социальной в различных регионах страны.

— Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите начать со слов благодарности вам за определение 2024 год — Годом семьи, в нашей стране в последние годы сделано много в целом поддержки семьи, и поддержки традиционных семейных ценностей. Но я уверен, что есть решения, которые нам еще предстоит принять.

Так, по словам Котякова, с 1 июля в России заработает единый реестр многодетных семей. Это позволит оказывать помощь быстрее и эффективнее.

Цифровизация упрощает процедуру получения пособий и других социальных выплат. Работа в этом направлении сейчас активно ведется.

Достаточно подать заявление на портале «Госуслуги», а в некоторых случаях не требуется и заявление. В такой формат перевели уже 41 меру федеральной поддержки, еще 29 переформатируют до конца года.

При этом глава Минтруда отметил, что эта помощь доступна также жителям новых регионов. Причем там работа идет в особом порядке — от заявителей принимают документы и на другом языке, помогают восстановить утраченные данные.

Кроме того, с января прошлого года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях при расчетах зарплаты, пособий и других выплат учитывают российский МРОТ. Сейчас он составляет чуть больше 19 тысяч рублей.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

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