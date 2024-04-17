«Не знаю, что впереди»: Валерия выступила с обращением

Певица сегодня празднует день рождения.

Певица Валерия поделилась в социальных сетях своими будущими планами, в этот день звезде исполнилось 56 лет. Несмотря на загруженный рабочий график и обилие других дел, она не готова стоять на месте.

Жена продюсера Иосифа Пригожина заявила, что не готова опускать голову под тяжестью повседневных задач. Так, проблемы со здоровьем, рождение внучки, множество семейных дел — не сломили ее желание работать для своих фанатов.

«Только что я открыла дверь в новый год своей жизни. Не знаю, что впереди, и не хочу знать, желаю жить здесь и сейчас», — с надеждой говорит именинница.

Звезда экранов очень довольна собой, а также благодарна родственникам и друзьям за помощь и поддержку. Выход на сцену для Валерии — огромное счастье. Она рада, что может делиться со зрителем всем тем, что лежит на ее душе.

В этот же день ее поздравил муж, опубликовав нежный пост с благодарностями в своем Telegram. Он сделал акцент не только на своих чувствах к певице, но и на то, сколько лет они дружно живут вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как звезда скрывала от зрителей свои слезы, когда была в браке с Александром Шульгиным, бывшем мужем певицы.