Побои, бегство и страх в глазах детей: что вынесла Валерия до встречи с Пригожиным

К своему счастью артистка шла долгим и порой мучительным путем, но зритель никогда не видел ни синяков, ни слез — только блеск синих глаз и улыбку.

Певица Валерия (Настоящее имя Алла Перфилова. — Прим. ред.) празднует 56-летие. Около 30 лет артистка радует зрителя своим голосом и заставляет восхищаться ее стройностью, хрупкостью и неувядающей красотой — годы над ней не властны. Еще больше цветущему виды звезды удивляются те, кто не знает о пройденных ею испытаниях. Сегодня Валерию окружают взрослые дети и внуки, верный супруг и успешный продюсер Иосиф Пригожин, она востребована и популярна, но все это пришло далеко не сразу.

Алла Перфилова родилась 17 апреля 1968 года в небольшом городе Аткарске Саратовской области, папа был директором музыкальной школы, мама учила детей играть на фортепиано. Родители и стали первыми учителями девочки, она окончила школу, в которой они работали, стала выступать в ансамбле местного дома культуры, пела в хоре. Высшее образование планировала получать серьезное, готовилась к истфаку, но знакомство с будущим мужем этот план скорректировало.

Музыкант Леонид Ярошевский пригласил Перфилову в ансамбль «Отражение» и посоветовал поступать в институт имени Гнесиных. Там будущую знаменитость учили эстрадному вокалу мэтры Иосиф Кобзон и Гелена Великанова. И хотя мама хотела для дочери другой профессии, выбор поддержала. По словам певицы, она всегда верила, что у дочери большое будущее. Коллега и возлюбленный сделал Алле предложение через два года.

Как рассказывал сам Ярошевский, свадьбу отметили скромно, в квартире, с родителями и близкими друзьями. Жили тоже скромно — в съемной комнате в Подмосковье, зарабатывали выступлениями в ресторанах. Музыкант в одном из интервью заявлял, что его жену одной из первых пригласили в группу «Комбинация», но предложение было отвергнуто. Пара продолжила гастролировать по стране, представляя, что это их свадебное путешествие, а потом перебралась в Москву.

Роковая встреча Валерии с Александром Шульгиным

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

В 1991 году артистка познакомилась с продюсером Александром Шульгиным, в этом творческом союзе родился ее сценический псевдоним — Валерия. Ярошевский не раз обсуждал свой распавшийся брак с журналистами. Говорил, что жена предпочла ему более влиятельного и обеспеченного мужчину, перспективного в плане карьеры, предполагал, что далеко не сразу узнал о начавшемся романе. И намекал, что неспроста она терпела издевательства: или была одурманена чувствами, или просто крепко держалась за влиятельного деятеля шоу-бизнеса.

«Я вот ее не бил, видите, и она ушла. А тут он ее бил, ножом пырял, и сколько лет прожили, и детей нажили», — с улыбкой рассуждал бывший муж.

Валерия, в свою очередь, утверждала, что на Ярошевского нельзя было положиться. Супруги жили одним днем, не имели постоянной работы, жилья, будущее вовсе не казалось безоблачным. Нянькой взрослому партнеру ей быть не хотелось, этот союз все равно был обречен.

Тем временем карьера певицы стремительно шла в гору. Она записала первый англоязычный альбом, стала победительницей конкурса «Утренняя звезда», получила приз зрительских симпатий на «Юрмале-92», с хитом «Самолет» выиграла конкурс в «Песне года». В 1992 году напротив «Останкино» Шульгин повесил плакат с надписью: «Валерия. Певица, которую все ждали». Телеэфиры, сольные концерты в известных залах, видеоклипы и всеобщее признание. И новый брак.

Как раскрылась правда о зверствах Александра Шульгина

Валерия родила второму мужу сыновей Артемия и Арсения, дочь Анну. Казалось бы, все складывается наилучшим образом. Пусть бывший партнер недоволен и оскорблен, пусть распускает неприятные слухи, зато в руках все карты — любовь, успех, семья и дети. Нескоро поклонники узнали, что за красивой картинкой скрывалась трагедия. Оказывается, счастье длилось совсем недолго, насилие присутствовало в отношениях с первых дней совместной жизни. Сначала Валерия терпела моральное давление, потом началось рукоприкладство.

Артистка признавалась, что Шульгин буквально изолировал ее. Постепенно отдалились друзья и даже родственники. Поначалу это было незаметно, осознание пришло внезапно, когда рядом не оказалось никого. Глава семейства регулярно избивал Валерию, был жесток к детям, они боялись папу. Как рассказывал Иосиф Пригожин, Валерия искала помощи, обращалась к коллегам, которые становились свидетелями ужасных сцен. Но никто не помог.

«Вот если вы посмотрите „Песню года — 94“, она там одной стороной поет, потому что у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была. И многие артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера, то есть он ее просто убивал», — говорил Пригожин.

Дочь Валерии Анна впадала в панику при виде отца, который выгонял ее на холод за непослушание. Сын Артемий заявлял, что папа начал поднимать на него руку, когда он был еще совсем малышом. В год мальчика часто отправляли к бабушке, чтобы дома его не покалечили. Дети видели, как Шульгин избивает их беременную маму, акты насилия продолжались снова и снова. В этом браке певица прожила десять лет. Она пыталась спасти семью, оправдывала мужа его пьянством, наивно надеялась, что отношения спасет венчание, но уже на выходе из церкви была покрыта ругательствами.

Продюсер разбивал двери кулаками и обвинял в этом жену — спровоцировала. После его атак жена теряла сознание. Отбитый позвоночник, сломанные пальцы, все это происходило во время беременности. По словам Валерии. Она постоянно ждала очередного удара. Через две недели после рождения Анны семья собралась за столом, Шульгин намазывал бутерброд черной икрой, ему не понравилось, что сказала жена. Измазанный икрой нож он вонзил ей в колено. Наутро была съемка, журналистам он сообщил: «Это она консервы открывала и поранила ногу».

«Он страшный человек. Я до сих пор не могу забыть, как нашего Артема укачало в машине и Шульгин так его ударил по лицу, что у ребенка ухо почернело. Мало того, Шульгин запер его в наказание в вольер с собакой, которую Тема очень боялся. Такое отношение к ребенку было с рождения — ему еще годика не было, а „любящий“ папочка швырял его и говорил: „Кусок дерьма“. Смотреть на это было невозможно, и сделать я ничего не могла. Я старалась как можно чаще отвозить его к своим родителям», — вспоминала Валерия в одном из интервью.

В 2002 году звезда подала на развод, это была уже третья попытка, прежде она забирала заявления. Предварительно предложила мужу пожить отдельно, тот был не против, не предполагал, что Валерия решится уйти. Пока он переезжал из загородного дома в Москву, артистка спрятала детей у родителей в Аткарске, в двухкомнатной квартире жили шесть человек. Когда продюсер понял, что бракоразводный процесс запущен, тут же нанял команду адвокатов, на руку ему сыграл контракт, оставивший жену без денег и имени, Шульгин оставил и детей без помощи, увернувшись от алиментов. Наследники же отказываются считать его своим отцом.

Любовь Валерии и Иосифа Пригожина

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Первая встреча Пригожина с будущей женой произошла еще в 1991 году на той же «Песне года», его артистка уступила Валерии первое место. Спустя 12 лет он предложил ей свои услуги. На тот момент карьера звезды стояла на паузе в связи со скандальным разводом. По словам продюсера, он влюбился как только увидел ее, но все ухаживания пресекались мгновенно и жестко. Лед тронулся однажды, когда кавалер решил на своей машине отвезти исполнительницу к родителям в Актарск. Долгая дорога, разговоры, теплый прием родственников сделали свое дело. Валерия поняла, что мужчина принимает ее, ее детей, готов заботиться и оберегать.

В этом творческом и романтическом союзе певица не только вернулась на сцену, но и стала народной артисткой РФ. Она записывала хиты, написала книгу, подарила наследникам папу, которого они заслуживают. У Пригожина есть еще трое детей от прошлых отношений. Общих у пары нет. Беременность Валерии обернулась выкидышем, а потом было много работы, дела, дела, упущенное время. Мечту теперь исполняют повзрослевшие дети. Арсений Шульгин стал папой в 2021 году, на свет появилась девочка Селин. Годом позже Даная Пригожина родила сына Даниэля. Знаменитые дедушка и бабушка с большой радостью проводят время с малышами и делятся трогательными моментами с поклонниками. Моментами радости, покоя и, что, оказывается, так ценно, безопасности.

Ранее рассказывал, как Валерия поддерживает спортивную форму. В 56 лет знаменитость стройна, подтянута и без труда садится на шпагат.