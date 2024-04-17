Украинский беспилотник уничтожен в небе над Татарстаном

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

В регионе временно действуют ограничения на работу аэропортов.

Украинский беспилотник уничтожен в небе над Татарстаном

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинский беспилотник попытался атаковать объекты на территории Татарстана. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Прежде сообщалось о временных ограничениях в аэропортах Казани, Нижнекамска и соседней Нижегородской области. Воздушные гавани заработают в штатном режиме в ближайшее время.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ попытались атаковать Мордовию при помощи беспилотника.

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