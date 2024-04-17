Блогер воспитывает ребенка одна. Почему так сложилось?

Сестра покойной Жанны Фриске — Наталья — решила ответить на многочисленные вопросы по поводу отца ее двухлетней дочери Луны, которая была рождена при помощи ЭКО.

Блогер утверждает, что отец девочки никак не помогает в воспитании ребенка, поскольку он является всего лишь донором, который предоставил свой биоматериал.

«Он не общается с ребенком, никак не помогает. И он всего лишь донор! На этом точка!» —написала Фриске в личном блоге.

Отцом малышки является парикмахер Александр Титов. Пара познакомилась случайным образом в караоке. Наталья ушла от избранника во время беременности. Она также признавалась, что долго терпела ложь и гуляния партнера, но все-таки не выдержала и разорвала отношения. Фриске воспитывает дочь одна и ничего не требует от бывшего избранника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Фриске сделала пластическую операцию — абдоминопластику с ушиванием диастаза живота и подтяжку груди.