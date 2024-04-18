Без цифр не выжить? Зачем гуманитариям учить математику

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

Педагог Шелудько: математика развивает мышление и навыки решения бытовых задач

Без цифр не выжить? Зачем гуманитариям учить математику

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Нейропластичность повышает эффективность работы мозга.

Каждый ребенок проявляет талант в определенной области. Одни лучше понимают технические предметы, другие познают знаменитые произведения классиков, различные языки. Педагог Андрей Шелудько рассказал, зачем школьникам гуманитарного склада ума необходимо изучать предметы не только по своему профилю, но и математику. Газета.ру рассказала подробности.

Математика нужна не только для решения сложных задач, или, чтобы в будущем работать инженером. Она играет важную роль в решении бытовых задач: сходить в магазин, оплатить коммунальные услуги и многое другое. Помимо этого, точная наука отлично развивает мозг.

«Во время решения математических задач или обработки числовой информации активируются особенные участки мозга, отвечающие за внимание и память, а также запускается процесс образования новых нейронных связей», — рассказал Андрей Шелудько.

Тем не менее, педагог отметил, что не стоит насильно заставлять ребенка до потери сознания учить предмет, который ему тяжело дается. Лучшим решением со стороны учителей и родителей будет не давить на гуманитариев во время выполнения заданий по точным наукам, а помочь детям полюбить занятия, вдохновить их на сближение с не дающейся дисциплиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как изменится дополнительное образование в столице.

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