Мэр Москвы рассказал о развитии школьных театров

К 2030 году в мероприятиях театральной направленности в московских школах будут принимать участие более 70 тысячи человек ежегодно, прогнозирует мэр Сергей Собянин.

«Свои лучшие спектакли они могут представить на суд зрителей на площадках Московского фестиваля школьных театров „Живая сцена“. А в рамках проекта „Театральное закулисье“ у ребят есть возможность отправиться на экскурсии в столичные театры и увидеть мир искусства изнутри», — написал Собянин в своем блоге.

По его словам, фестивали школьного спорта и киберспортивные состязания к 2030 году станут более масштабными — число их участников может превысить 400 тысячи человек ежегодно.

Еще одним важным направлением дополнительного образования, о котором упомянул мэр Москвы, станет историческое просвещение. Среди главных проектов — конкурс «По пути великих открытий» и фестиваль «Школьный музей Победы».

К 2030 году в мероприятиях туристско-краеведческой направленности примут участие более одного миллиона учеников, добавил Собянин.

Он подчеркнул, что развитие школьных театров является одним из положений стратегии развития московского образования.