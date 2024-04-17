Умер актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 150 0

Актер Виктор Степанов скончался в возрасте 77 лет

Умер актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артист боролся с тяжелым заболеванием.

Актер фильма «Верные сердца» 77-летний Виктор Степанов умер в собственной квартире в Москве. Последние годы жизни артист боролся с онкологическим заболеванием.

«В квартире на улице Дорожной умер 77-летний мужчина. Умерший страдал хроническим обострением легочной болезни и онкологическим заболеванием почек», — рассказал источник агентству ИА Регнум.

 

Виктор СтепановВиктор Степанов. Фото: Кадр из к/ф «Верные сердца», реж. Борис Долин, 1959 г.

Степанов начал свою актерскую деятельность еще ребенком. В 12-летнем возрасте он снялся в фильме режиссера Бориса Долина «Верные сердца». Но судьба сложилась так, что это был последний фильм со Степановым. Юношу привлекла совсем другая деятельность.

Виктор работал в российской самолетостроительной корпорации «МиГ», которая занимается конструированием, изготовлением, поддержанием и ремонтом самолетов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер польский актер из фильма «Кентервильское привидение» Гжегож Минкевич.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
94.32
0.25 100.28
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:03
«Дебилизм»: Аршавин обвинил Барановскую в новых грехах
19:47
«Американцы знают»: чем РФ ответит на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
19:31
Заложники погоды: как россияне возвращаются из ОАЭ
19:15
Умер актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов
18:59
«Установили местоположение»: где на самом деле находятся дети, вывезенные с Украины
18:43
«Носит в рестораны весы»: может ли навредить Валерии одержимость похудением

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова*
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок