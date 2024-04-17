Собянин: в Парке Горького появится панорамный бассейн с видом на Москву-реку

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Как еще благоустроят место притяжения жителей и гостей столицы?

Собянин: в Парке Горького появится панорамный бассейн с видом на Москву-реку

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

Территория столичного Парка культуры и отдыха имени М. Горького, объединенная с «Музеоном», Нескучным садом и Воробьевыми горами, площадью 212 га получит новое благоустройство. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По словам градоначальника, до 2026 года на Пушкинской набережной появятся порядка 20 павильонов, объединенных в тематические кварталы. Часть названий известна уже сейчас: «Визуальные искусства», «Двор резидентов», «Семейная гостиная», «Гастрономический квартал» и другие.

Кроме того, территория Пионерского пруда станет пригодной для купания и солнечных ванн.

«Две трети пруда будут предназначены для катания на лодках и катамаранах, одна — для купания», ― сказал Собянин.

Также мэр сообщил, что в Нескучном саду изменится система организации спортивных зон: они будут объединены под крышей нового всесезонного спорткомплекса, который будет находиться на месте строений бывшей конюшни по пути к станции метро «Ленинский проспект».

Кроме того, к следующему году на Воробьевской набережной будет возведен развлекательный комплекс со 130-метровым открытым панорамным бассейном, который будет работать круглый год.

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