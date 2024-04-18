В шапке-ушанке и сапогах: Наталия Орейро провела месяц в России на съемках фильма

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

Наталия Орейро провела месяц в России на съемках фильма

В шапке-ушанке и сапогах: Наталия Орейро провела месяц в России на съемках фильма

Фото: © РИА Новости / Виктор Вытольский

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Какой самый необычный подарок актриса получила от фанатов из нашей страны?

Актриса и певица Наталия Орейро призналась, что провела целый месяц в России на съемках фильма «Письмо Деду Морозу». В кинокартине она — сбывшаяся мечта главного героя, который в детстве хотел жениться на актрисе «Дикого ангела».

«Это как будто я, только русская. Моя героиня появляется в его доме и утверждает, что они женаты. На что он отвечает: „Я никогда не женился на тебе“. В ней есть что-то от меня. Однако, чтобы это почувствовать, нужно верить в колдовство. Большую часть фильма моя героиня заколдована», — рассказывает актриса StarHit.ru.

Съемки фильма проходили в карельском лесу, поэтому знаменитости пришлось значительно утеплиться. В процессе создания картины актриса ходила по локациям в теплой красной куртке, белых сапогах и в русской шапке-ушанке.

Наталия призналась, что получила много интересных подарков и писем от жителей России. Самые необычные из них — это матрешки с лицами сына и мужа, а также лоскутное одеяло, сшитое поклонниками из разных городов.

«Мне всегда нравилось в России, что вещи, которые мне дарили, были связаны с тем, от кого они. Один из незабываемых подарков был такой. Поклонники в разных городах связали по квадратику, и потом они все это соединили и подарили мне в виде одеяла», — вспоминает певица.

Два года назад звезда получила российский паспорт. Звезда сериала «Дикий ангел» не раз заявляла, что очень любит нашу страну, но навсегда переезжать из жаркой Аргентины не собирается. По крайней мере, пока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталия Орейро приняла участие в фотосессии с обнаженной грудью.

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