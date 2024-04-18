ФСБ рассекретила архивный документ о деятельности «Смерш» в 1944 году
Данные были опубликованы к 81-й годовщине образования военной контрразведки.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru
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ФСБ рассекретила уникальные документы о борьбе с украинскими националистами в рядах Красной армии. Данные были опубликованы к 81-й годовщине образования главного управления контрразведки «Смерш».
В докладной записке на имя Иосифа Сталина от 1944 года описаны результаты работы организации после освобождения правобережной части Украины. По итогам мобилизации на этих территориях в войсках оказалось немало участников запрещенных в России экстремистских организаций ОУН* и УПА*. За пять месяцев контрразведчики выявили и арестовали более четырех тысяч украинских националистов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ рассекретила архив о бесчинствах фашистов в Смоленской области во время ВОВ.
* — признана экстремистской и запрещена в РФ
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