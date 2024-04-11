ФСБ рассекретила архив о бесчинствах фашистов в Смоленской области во время ВОВ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

Регион находился под оккупацией фашистской Германии почти два года.

ФСБ рассекретила архив о бесчинствах фашистов в Смоленской области во время ВОВ

Фото: ТАСС

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Во время Великой Отечественной войны фашистская Германия, отступая, оставляла в тылу Красной армии диверсантов для совершения преступлений на железной дороге. Об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные Управлением ФСБ по Смоленской области.

«За последнее время установлены отдельные факты, когда, отступая под ударами наших войск, немецкое командование оставляет на освобожденной территории немецких солдат и офицеров с задачей проводить диверсии в тылу Красной армии», — передает ТАСС содержимое рассекреченных материалов.

Также в документах приводятся слова немецкого танкиста Карла Шнайдера, который рассказывал о массовых казнях жителей Смоленской области, когда фашисты расстреляли тысячу человек, в том числе женщин и детей.

Смоленская область была освобождена от фашистов в октябре 1942 года. Красная армия разгромила противника и продвинулась на запад на 200–250 километров. Это положило начало освобождению Белоруссии. Управление ФСБ по региону рассекретило документы в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что узников фашистских концлагерей вспоминают по всему миру 11 апреля.

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