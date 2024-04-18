В регионах России изъяли более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться для диверсий

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Евгения Романова
Евгения Романова 80 0

ФСБ: в 40 регионах РФ изъято более 600 SIM-боксов, использовавшихся для диверсий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В результате оперативных мероприятий возбуждены уголовные дела в отношении 32 человек.

Сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД России пресекли в марте противоправную деятельность в регионах, изъяв более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться в диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Через эти боксы незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов. Они также могут использоваться для распространения ложных террористических угроз и фейковой информации. Силовики в 40 регионах России изъяли 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.

Полиция возбудила против 30 человек уголовные дела по статьям о мошенничестве. Еще двое причастны к незаконному доступу к аккаунтам «Госуслуг», они подозреваются в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Кроме того, в ФСБ рассказали о задержании жителя Санкт-Петербурга, предоставлявшем услуги по активации SIM-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций. Сейчас в отношении него принимается процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ показала женщину из Польши, отправившую бомбу для подрыва экс-сотрудника СБУ. Взрывное устройство было замаскировано под маникюрный набор.

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