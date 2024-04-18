Бомбу замаскировали под маникюрный набор: появились новые детали в деле о покушении на Прозорова

ФСБ задержала курьера, передавшего части взрывчатки для подрыва авто бывшего сотрудника СБУ.

Второй фигурант появился в деле о покушении на бывшего сотрудника СБУ Прозорова. Задержан курьер, который привез в Москву компоненты для взрывчатки, а точкой отправления стала Варшава.

Бывший офицер получил ранения средней тяжести и был доставлен в больницу. Уже известно, что перед диверсантом стояла задача ликвидировать бежавшего из Украины Василия Прозорова.

Не так давно он приехал в Москву вместе с семьей в надежде спрятаться от киллеров. В феврале 2023 года на него уже пытались совершить покушение в Бердянске, но группу диверсантов рассекретили и задержали.

Что рассказал на допросе второй задержанный и почему теперь сцецслужбы ищут женщину — все детали у корреспондента «Известий» Дмитрия Юзупчука.

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