В плену инфляции? Выгодно ли вкладываться в юань

Как увеличить свой доход и не потерять все сбережения?

Люди всегда ищут, как пассивно увеличить свой доход. Многие считают, что лучшим решением будет вклад своих финансов в валюту, но, так ли это, рассказал экономист Михаил Беляев журналистам Lenta.ru.

Популярным выбором инвесторов является юань. Специалист прокомментировал, что китайские деньги не лучший вариант, так как они полностью контролируются властью и почти неизменны. В то время, пока человек хранит свои сбережения в таком виде, инфляция в России медленно, но двигает рубль. Из-за этого высок риск уйти в убыток, а не заработать.

«Когда вы конвертируете в юань, а потом в рубли, вы получаете фактически ту же самую рублевую массу, которую вложили в юань, а инфляция-то свое дело за это время делает, она же эту рублевую массу подъедает», — объяснил Беляев.

Эксперт считает, что не менее важно помнить о том, что покупка валюты происходит по курсу продажи банка, а вот ее продажа по курсу покупки. Он объяснил, что разница между ними составляет около 10%.

Учитывая это, чтобы хотя бы не потерять деньги, не говоря уже о заработке, необходимо, чтобы рубль был дешевле юаня на это число.

Что же делать тем, кто уже видит отдых на море, вложив зарплату в юань?

Во-первых, не гневаться на свою непродуманность.

Во-вторых, по совету экономиста, конвертировать деньги обратно и вложить скорее в банк. На данный момент достаточна высокая ставка на вложения, благодаря процентам, можно будет и вернуть разницу, и накопить на мечту.

Но стоит поторопиться, по оценке Беляева, в конце лета ставка начнет падать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые банки Китая перестали принимать платежи в юанях из России.