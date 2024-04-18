Боевики ВСУ ударили по больнице и центру переливания крови в Горловке

Украинские националисты атаковали мирный город с помощью артиллерии.
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
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Украинские боевики обстреляли больницу и центр переливания крови в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил губернатор региона Денис Пушилин.
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили восемь мирных жителей, среди них — ребенок. По словам Пушилина, ранения легкие и не представляют угрозы для жизни.
Также из-за детонации взрывоопасного предмета в Киевском районе Донецка пострадал пожилой мужчина.
«Всего совершено 12 обстрелов, выпущено 33 боеприпаса. Применялись реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Волновахский район», — уточняет губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские боевики снова атаковали территорию Запорожской АЭС.
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