Боевики ВСУ ударили по больнице и центру переливания крови в Горловке

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 70 0

Украинские националисты атаковали мирный город с помощью артиллерии.

Боевики ВСУ ударили по больнице и центру переливания крови в Горловке

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики обстреляли больницу и центр переливания крови в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил губернатор региона Денис Пушилин.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили восемь мирных жителей, среди них — ребенок. По словам Пушилина, ранения легкие и не представляют угрозы для жизни.

Также из-за детонации взрывоопасного предмета в Киевском районе Донецка пострадал пожилой мужчина.

«Всего совершено 12 обстрелов, выпущено 33 боеприпаса. Применялись реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Волновахский район», — уточняет губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские боевики снова атаковали территорию Запорожской АЭС.

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