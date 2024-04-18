Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать тренажерный центр Запорожской АЭС с помощью беспилотника. По данным администрации станции, дрон был уничтожен над крышей одного из корпусов.

«В результате воздействия никто не пострадал. Разрушений нет», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Стоит отметить, что ВСУ регулярно пытаются наносить удары по территории станции, что является прямым нарушение принципов ядерной безопасности, установленными МАГАТЭ в Совете безопасности ООН. Однако организация не просто не реагирует на очевидную глобальную угрозу, которую несут действия киевского режима, но и пытаются его прикрыть, заявляя, что доподлинно им неизвестно, кто обстреливает ЗАЭС.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что постпред России при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС.