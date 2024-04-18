Церемониться не будем: МИД РФ предупредил Запад об ответе на конфискацию активов

|
Евгения Романова
Евгения Романова 63 0

Захарова пообещала Западу решительный ответ при конфискации активов России

Церемониться не будем: МИД РФ предупредил Запад об ответе на конфискацию активов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Любые решившиеся на подобный шаг станут первыми кандидатами на попадание под контрсанкции.

Россия не намерена церемониться со странами Запада в случае, если они конфискуют российские активы. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Действия будут решительные, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», — сказала она.

Любые решившиеся на приобретение таких финансовых инструментов, продолжила Захарова, будут являться первыми кандидатами на попадание под контрсанкции с последствиями для дальнейших перспектив своей международной деятельности. У России есть значительный объем средств Запада, которые рискуют получить ответ.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны G7 раскрыли планы на замороженные активы России. В частности, государства намерены сохранить активы России до возмещения ущерба Украины.

+10° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
94.32
0.25 100.28
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:51
«Уничтожение памяти»: Россию не пригласили на церемонию в честь освобождения концлагерей
15:39
«На спусковом крючке»: Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам
15:38
Добровольцы спасли сотни людей в затопленных районах
15:22
Священника и военного арестовали по делу о похищениях и убийствах под Белгородом
15:18
Церемониться не будем: МИД РФ предупредил Запад об ответе на конфискацию активов
15:02
«Это — собственность»: в Кремле отреагировали на арест имущества россиян во Франции

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Путин сделал замечание губернатору Тюменской области: «Не надо так о людях»
Удар неотвратим: на Земле объявили максимальный уровень угрозы от Солнца
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок