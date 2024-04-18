Страны G7 раскрыли планы на замороженные активы России: «Решимость добиться»

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Страны G7 сохранят активы России до возмещения ущерба Украине

Страны G7 раскрыли планы на замороженные активы России: «Решимость добиться»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d

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Тема:
Спецоперация

Объединение вместе с тем поддержало санкции США и Британии в отношении российских металлов.

Страны — члены «Большой семерки» договорились сохранить активы России в замороженном состоянии, пока Москва сама не возместит ущерб Украине. Об этом говорится в общем заявлении министров финансов и глав Центробанков G7 по итогам встречи в Вашингтоне.

«Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», — говорится в релизе.

Вместе с тем объединение приветствуют предложения Евросоюза по направлению доходов от замороженных активов России «в пользу Украины». G7 еще одобряет решения США и Великобритании по остановке торговли российскими недрагоценными металлами на своих глобальных биржах.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в случае конфискации российских активов Украина не получит всю сумму сразу.

Тема:
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