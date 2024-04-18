Число пострадавших в центре Горловки при обстреле ВСУ возросло до десяти, среди пострадавших один ребенок. Украинские террористы прицельно били по гражданской инфраструктуре.

Под обстрел попали больница и станция переливания крови. Предварительно, удар наносился ракетами из американских HIMARS. На месте работает корреспондент «Известий» Евгений Быковский. Все подробности — в его репортаже.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие цели на самом деле преследуют США, помогая Украине.





