Вашингтон заявляет, что всеми силами ищет пути, чтобы продолжать оказывать поддержку киевскому режиму. Но что именно из себя представляет «американский альтруизм»?

Оказывая помощь Украине, власти США одновременно провоцируют дальнейшие боевые действия и получают выгоду для себя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Вашингтон ищет разные способы для продолжения военной поддержки Киева. Однако на деле большая часть средств остается внутри Соединенных Штатов, а именно — в рамках развития американского военно-промышленного комплекса.

«Речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиваем гарантированной прибыли для США», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что США теперь не только буквально отправляют украинцев на поле боя, хотя уже стало ясно, что повлиять на развитие событий на фронте власти Штатов не способны, но и в прямом смысле слова загоняют Незалежную в долги. Последнее, как добавил Песков, является излюбленной колониальной политикой США.

Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал инициативу Штатов о выделении Украине 61 миллиарда долларов, голосование по которой пройдет в субботу, 20 апреля. Часть средств, которые Вашингтон приготовил для Киева, будут предоставлены в качестве кредита.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Британия уговаривает США помогать киевскому режиму.