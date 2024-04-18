Путин высказался о выдвижении главы Крыма Аксенова на новый срок

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 55 0

Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый срок в качестве главы Крыма

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Что думает президент России о работе политика на посту губернатора полуострова?

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Крыма Сергея Аксенова на новый срок. Об этом глава государства сказал в ходе рабочей встречи по видеосвязи.

Российский лидер отметил, что и экономика, и социальный сфера полуострова развиваются успешно, как и планировалось.

«У вас все получается, ну, не все. Но все основные задачи решаются. Я уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи», — сказал Путин.

Президент России также подчеркнул, что нужно обратить внимание на вопросы экологического характера, системы ЖКХ и здравоохранения. В последней отрасли Путин особо отметил первичное звено оказания медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин провел встречу с пережившим покушение губернатором Чибисом.

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