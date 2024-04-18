«В рабочем режиме»: Путин провел встречу с пережившим покушение губернатором Чибисом

Глава региона выписался из больницы несколько дней назад.

Переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис восстанавливается поле ранения уже на работе. Об этом глава региона рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи по видеосвязи.

Глава государства поинтересовался у губернатора о его самочувствии, тот, в свою очередь, поблагодарил и отметил, что восстановление проходит как надо и не отвлекаясь от работы.

«Восстанавливаюсь, но уже на рабочем месте, в рабочем режиме», — сказал Чибис.

В ходе беседы Чибис доложил о развитии региона за последние пять лет, а также рассказал о дальнейших планах и пригласил Путина на запуск порта «Лавна» под Мурманском, который должен состояться уже летом этого года.

Нападение произошло после встречи главы региона с местными жителями в Апатитах вечером 4 апреля. По предварительным данным, преступником является 42-летний житель города. Он арестован на два месяца. На допросе мужчина признался, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы. Ранее обвиняемый уже был судим за причинение телесных повреждений, но в прошлый раз они были легкого характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Путин на совещании по паводкам раскритиковал губернатора Тюменской области.