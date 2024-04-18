Двое мужчин избили девятилетнего ребенка в Калужской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

Мальчику были причинены телесные повреждения.

Двое мужчин избили девятилетнего ребенка в Калужской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Два жителя Калужской области избили девятилетнего ребенка. Инцидент произошел 16 апреля в селе Ворсино. В региональном управлении СК РФ сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, двое мужчин вступили в конфликт с ребенком, а затем начали его избивать. В один момент мальчику удалось вырваться и убежать от нападавших. Уже дома он обо всем рассказал своей бабушке, которая и обратилась в правоохранительные органы.

«Мальчику были причинены телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается», — говорится в сообщении.

Нападавшим может грозить до семи лет тюремного заключения. В настоящее время принимаются меры к установлению и задержанию лиц, совершивших нападение на ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге женщина во время мыться посуды ударила мужа ножом.

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