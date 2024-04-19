«Помогите мне»: Анфиса Чехова застряла в затопленном Дубае без денег

Телеведущая рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в столице ОАЭ.

Российская телеведущая Анфиса Чехова отправилась в Дубай, несмотря на страшные ливни, которые накрыли страну. В итоге звезда осталась в затопленном городе без денег. О всех трудностях она сама рассказала в своем личном блоге.

Рейс в Дубай из столичного аэропорта «Шереметьево», на котором должна была лететь артистка, переносили несколько раз. Чеховой приходилось возвращаться домой, как будто сама судьба ей говорила, что не стоит лететь. Однако это ее не остановило. С горем пополам телеведущая добралась до ОАЭ.

На месте она хотела вызвать такси до отеля — по понятным причинам в трансфере ей отказали. Оказалось, что на вызов машины собралась целая очередь. Людям приходилось ждать по пять часов.

В итоге телеведущая смогла как-то найти такси. Она около часа добиралась по подтопленному городу до отеля. Чехова захотела расплатиться с водителем пластиковой картой, которую она оформила в Таджикистане, но именно в этот момент нервы взяли верх. Звезда забыла пин-код. В итоге карту заблокировали.

«С моим неумением запоминать цифры я вечно попадаю в дурацкие истории. Три раза ввела неправильный пин-код на таджикской карте, ее заблокировали, и я даже за такси не смогла расплатиться. Спасибо за помощь подруге, мы поехали к ней домой, взяли деньги, а то уже таксист хотел брать оплату моими чемоданами. У меня везде одинаковые пин-коды, а на таджикской был другой, и я не знаю, как его переустановить», — сказала звезда.

Чехова не могла воспользоваться своей картой и осталась без денег. Она пыталась связаться со службой поддержки, но они, по ее словам, решили проигнорировать телеведущую. Она опубликовала скриншот переписки с кредитной организацией в своем блоге.

«Что мне делать? Я в другой стране без денег, только с вашей картой! Как снять блокировку? Аууу! Куда вы пропали? Помогите мне», — писала Чехова в чат поддержки банка.

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