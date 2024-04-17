Заложники погоды: как россияне возвращаются из ОАЭ
Тысячи туристов застряли в Дубае из-за ливней и мощных рейсов.
Фото, видео: ALI HAIDER / ТАСС; 5-tv.ru
Этим утром в Москве приземлился борт с российскими туристами из Объеденных Арабских Эмиратов. Наши граждане не могли вернуться домой из-за непогоды. Работу аэропорта Дубая парализовал мощнейший за последние 75 лет ливень.
Людям пришлось несколько часов провести в аэропорту вылета. Вернувшихся россиян встретил наш корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.
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