Заложники погоды: как россияне возвращаются из ОАЭ

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Тысячи туристов застряли в Дубае из-за ливней и мощных рейсов.

Фото, видео: ALI HAIDER / ТАСС; 5-tv.ru

Этим утром в Москве приземлился борт с российскими туристами из Объеденных Арабских Эмиратов. Наши граждане не могли вернуться домой из-за непогоды. Работу аэропорта Дубая парализовал мощнейший за последние 75 лет ливень.

Людям пришлось несколько часов провести в аэропорту вылета. Вернувшихся россиян встретил наш корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

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