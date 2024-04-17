Заложники погоды: как россияне возвращаются из ОАЭ

Этим утром в Москве приземлился борт с российскими туристами из Объеденных Арабских Эмиратов. Наши граждане не могли вернуться домой из-за непогоды. Работу аэропорта Дубая парализовал мощнейший за последние 75 лет ливень.



Людям пришлось несколько часов провести в аэропорту вылета. Вернувшихся россиян встретил наш корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.