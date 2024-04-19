Казаки в деле: как бригада «Терек» уничтожает противника под Соледаром

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Бригада «Терек» уничтожает противника под Соледаром

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Бойцы работают в грамотной связке с другими подразделениями.

В сложных условиях приходится действовать нашим подразделениям на соледарском направлении спецоперации.

Бойцы казачьей бригады «Терек» работают под постоянными атаками дронов-камикадзе — это все, чем сейчас могут ответить украинские боевики на продвижение российских войск. С передовой репортаж корреспондент «Известий» Дениса Кулаги.

Добраться к штабу казачьей бригады Терек — это уже целое испытание. Рядом рвутся то ли снаряды, то ли дроны-камикадзе. Водитель ускоряет ход.

По одному-два человека расходимся и ищем укрытие в сохранившихся домах в пригороде Соледара. Прямо над нами висит беспилотник.

«Получается так, что фронтовые дороги Донбасса хранят в себе много опасности. Помимо FPV-дронов, в принципе, и само дорожное полотно», — передает с места событий корреспондент Денис Кулага.

Дальше пешком выходим к Соледару, здесь уже на традиционный ночной патруль собирается группа казаков. Несколько снайперов занимают наблюдательные посты. Прикрывают работу группы разведчики с противодронным ружьем.

По разбитым улицам Соледара, от поста к посту, разведчики проходят несколько десятков километров, чтобы убедиться: вражеские ДРГ не проникли в тыл.

За общим периметром наблюдают операторы БПЛА. При малейшем подозрительном движении тут же подключается артиллерия.

А для более точной и ювелирной работы на огневой всегда готовы поддержать танкисты 200-й бригады.

«Самое главное: сейчас научились грамотно использовать танки, то есть из закрытых позиций. И хотелось бы пожелать, чтобы и дальше так грамотно использовали машины», — рассказывает военнослужащий 200-й бригады ВС РФ с позывным Медный.

Сейчас на соледарском направлении относительно тихо. Бесконечные попытки противника с наката ворваться на окраины города привели к огромным потерям в рядах ВСУ.

Теперь о вражеском штурме и речи не идет, оборона Соледара крепка и практически без уязвимых мест. Враг, напротив, предпочитает окапываться в ожидании ответных действий уже от наших воинских соединений.

Тема:
Спецоперация
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