«Есть цель»: для чего Украине беспилотник с запасом хода в три тысячи километров

Западные СМИ утверждают, что в распоряжении ВСУ появился «уникальный дрон». Правда ли это?

Наличие у Украины беспилотника с запасом хода в три тысячи километров — это не более, чем военная пропаганда. Об этом «Известиям» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, разработать такой дрон возможно, но есть как минимум один немаловажный нюанс.

«Как он будет лететь эти три тысячи километров над страной, которая имеет мощнейшие зоны противовоздушной обороны? Я этого не представляю. Я думаю, что это чистейший воды вымысел, потому что смысла в таком беспилотнике для Украины, и чтобы его направлять аж до Сибири, нет. Это военная пропаганда с целью показать какие-то достижения, но он российского применения, я думаю, не имеет», — считает эксперт.

Информация о том, что на Украине есть такой «уникальный» БЛПА, была опубликована изданием The Economist. По данным СМИ, речь идет о «лучшей из новых моделей», которую украинские военные конструкторы были вынуждены разрабатывать из-за нежелания Запада предоставлять ВСУ дальнобойное вооружение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили три ракеты ATACMS и три беспилотника над территорией России.