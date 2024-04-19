Речь пока идет о гипотетическом диалоге, к которому Москва, как и прежде, готова, а Киев запретил сам себе законодательно.

Россия больше не будет делать паузы в боевых действиях в зоне СВО в случае, если мирные переговоры по Украине возобновятся. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования кризиса и неоднократно говорила о своей готовности к диалогу. Однако сейчас ситуация несколько изменилась.

«В отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — отметил Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что речь не только о расстановке сил на фронте, но и новый регионах в составе РФ — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. К тому же, киевский режим и его представители доказали, что не заслуживают доверия со стороны России.

«Веры никакой им нет», — добавил Лавров.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине.