«Процесс должен идти»: чего ждать от фронта во время переговоров РФ и Украины

Лавров заявил об отсутствии веры к Украине при переговорах
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Речь пока идет о гипотетическом диалоге, к которому Москва, как и прежде, готова, а Киев запретил сам себе законодательно.
Россия больше не будет делать паузы в боевых действиях в зоне СВО в случае, если мирные переговоры по Украине возобновятся. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Руководитель российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования кризиса и неоднократно говорила о своей готовности к диалогу. Однако сейчас ситуация несколько изменилась.
«В отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — отметил Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
Он подчеркнул, что речь не только о расстановке сил на фронте, но и новый регионах в составе РФ — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. К тому же, киевский режим и его представители доказали, что не заслуживают доверия со стороны России.
«Веры никакой им нет», — добавил Лавров.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине.
- 19 апр
- За что воюем? — в Европе проговорились о настоящей цели поддержки Украины
- 19 апр
- «Есть цель»: для чего Украине беспилотник с запасом хода в три тысячи километров
- 19 апр
- Сидели больше часа: с чего начался визит немецкой делегации на Украину
- 19 апр
- Втихую взломали: ВСУ решили «улучшить» поставляемые Маском терминалы Starlink
- 19 апр
- Над морем у Севастополя российские системы ПВО сбили воздушную цель
- 19 апр
- Истребители Су-34 громят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 19 апр
- Потратили шесть дронов: ВСУ не смогли поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
- 19 апр
- Взбунтовались против хозяев? Украина игнорирует советы США остановить удары по РФ
- 19 апр
- В МАГАТЭ сообщили о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС
- 18 апр
- Удар пламенем: как российские огнеметчики выжигают позиции ВСУ
Читайте также
77%
-0.23 100.53
0.25
Нашли ошибку?