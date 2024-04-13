В Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине

Иначе, убежден местный политик, мероприятие не имеет смысла.

Россия должна присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии, иначе саммит потеряет смысл. Об этом 5-tv.ru заявил вице-президент женевского отделения «Швейцарской народной партии» (ШНП) Александр Шевалье.

«Это часть исторической роли страны — инициировать мирные переговоры и пытаться установить мир. Это часть ДНК страны. Когда вы говорите об этой конференции, которую объявили министр иностранных дел Игнацио Кассис и глава армии Виола Амхерд, очевидно, что у нас есть проблема, потому что мы понимаем, что не можем вести переговоры, если в них нет сторон», — отметил политик.

Общественный деятель подчеркнул, что в партии считают конференцию без участия России просто бессмысленной. Ведь зачем проводить переговоры, когда за столом есть все, кроме этой страны.

Сейчас Швейцария вынуждена делать то, что нужно ЕС и США, при этом не учитывая мнение России, констатировал политик. Шевалье заявил, что это сильно бьет по имиджу нейтралитета страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Китае заявили о готовности предоставить России и Украине условия для переговоров.