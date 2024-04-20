Результаты новых исследований его полезные свойства для здоровья организма.

Недавно мексиканские ученые рассказали о результатах исследования о пользе одного из сорта перца чили на организм человека. Специалисты обнаружили в нем соединения, оказывающие положительное влияние. Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина рассказала 5-tv.ru, действительно ли его стоит включать в рацион и чем он так полезен.

Эксперт объяснила пользу содержащегося в продукте капсаицина. Елены Соломатина объяснила, что это вещество укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает отечность, понижает давление, усиливает метаболические процессы.

«Многие любят перец, потому что в ответ на болевые ощущения на языке в организме выделяются гормоны радости — эндорфины. Так острый перец вызывает привыкание», — пояснила эксперт.

Елена Соломатина рассказала, что, согласно исследованиям, капсаицин может обладать противораковым действием. Однако развитие каких-то видов онкологии он останавливает, а в отношении других, наоборот, способствует прогрессированию.

«Это зависит от дозировки. Можно заметить, что жители стран Азии чаще сталкиваются с раком желудка, потому что они потребляют действительно много перца чили. Такое мы не наблюдаем в Европе, например», — объяснила эндокринолог.

Согласно результатам исследования, это вещество может точечно воздействовать на митохондрии раковых клеток. Это очень обнадеживающие результаты, поскольку пока подобного препарата в медицине нет, отметила эксперт.

Она резюмировала, что небольшое количество перца полезно для здорового человека, у которого нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Тем, у кого есть проблемы с пищеварением, перебарщивать не стоит, так как острый перец может раздражать и провоцировать различные осложнения.

Нутрициолог также отметила, что, несмотря на пользу перца, не рекомендуется заниматься самолечением. Любой продукт не может гарантировать абсолютную профилактику, а также лечение тех или иных болезней.

Ранее 5-tv.ru писал, что для повышения уровня либидо нутрициолог посоветовала включить в рацион некоторые продукты. Например, свеклу, морепродукты и морковь.