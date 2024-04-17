Еда для хорошего секса: какие продукты способны повысить либидо

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин Эксклюзив 21 0

Нутрициолог Соломатина: свекла увеличивают выработку половых гормонов

Фото, видео: www.globallookpress.com; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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На что стоит обратить внимание в рационе питания, чтобы улучшить качество интимной жизни?

Повысить либидо можно с помощью обычных продуктов. Что стоит включить в рацион питания — рассказала 5-tv.ru нутрициолог, врач-диетолог Елена Соломатина.

Так, свекла имеет способность усиливать либидо за счет выработки оксид азота. Этот плод, как и сельдерей, содержит в себе нитраты. Кстати, последнее растение имеет аналоги мужских половых гормонов. Оно оказывает благоприятное влияние не только на представителей сильного пола, но и на женщин, делая их более страстными и привлекательными.

«Морковь и зелень тоже содержат оксид азота, который имеет способность расширять сосуды и, соответственно, улучшать кровообращение половых органов», — отмечает специалист.

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Продукты, содержащие много цинка, тоже увеличивают половое влечение. Устрицы, моллюски, морепродукты, мясо и печень — они необходимы для нормальной выработки половых гормонов как у женщин, так и у мужчин. Перец, хрен и жгучие специи усиливают кровообращение, что также увеличивает выработку либидо.

Положительное влияние на выработку либидо также оказывают продукты, содержащие кверцетин — это яблоки и красный лук. Они помогают разогнать кровь, особенно в мелких сосудах. Такой механизм задействован в половом влечении и является очень важным в процессе выработки либидо. Орехи, финики и шоколад тоже оказывают положительное влияние на качество половой жизни.

«Они содержат хром. Так же, кстати, как морепродукты и грибы. Все это улучшает утилизацию глюкозы. Клетка становится более энергичной и более активной. Витамин А — в виде каротиноидов или в виде витамина — необходим для увлажнения слизистых и для их обновления, потому что недостаточное увлажнение слизистой тоже может приводить к различным проблемам, и даже болевым ощущениям», — подчеркивает Елена Соломатина.

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