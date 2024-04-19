Все-таки вместе? Агата Муцениеце вышла в свет с Иваном Чуйковым

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 614 0

Агата Муцениеце вышла в свет с Иваном Чуйковым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Артисты появились на красной дорожке 46-го Московского международного кинофестиваля.

Актриса Агата Муцениеце вышла на красную дорожку 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) с телеведущим Иваном Чуйковым. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На дорожке они мило улыбались и обнимали друг друга. Муцениеце, вероятно, таким образом подтвердила роман с телеведущим.

Слухи о том, что актриса встречается с Чуйковым, стремительно заполнило информационное пространство. В последнее время Агата все чаще выкладывает провокационные фотографии. Однажды знаменитости снялись в романтической фотосессии, часть которой опубликовали в социальной сети. На одном кадре Муцениеце, сидя на коленках у Чуйкова, обнимает его и целует. Кроме того, в последнее время пару все чаще замечают вместе на светских мероприятиях.

Муцениеце была замужем лишь раз. Ее избранником стал коллега Павел Прилучный. В семье родились сын и дочка. В 2020-м пара развелась. Расставание актриса переживала болезненно. После разрыва с Агатой актер женился на Зепюр Брутян, которая уже родила ему наследника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый парень Муцениеце изменил прямо на ее глазах.

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