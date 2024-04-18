«Познакомила с детьми, а он предал»: новый парень Муцениеце изменил прямо на ее глазах

Все произошло на отдыхе в Таиланде.

В прошлом году стало известно о романе актрисы Агаты Муцениеце с богатым ресторатором Владимиром Перельманом. Поклонники обрадовались: 35-летняя артистка наконец обрела счастье после скандального развода с Павлом Прилучным. Но все оказалось не так, как ожидала звезда.

«С Перельманом Агату познакомила на гала-вечере Action. Они с Владимиром сидели за одним столом и, как говорят, уехали с мероприятия вместе. И с тех пор не расставались. Вскоре Агата познакомила нового бойфренда с детьми», — рассказали друзья актрисы изданию KP.RU.

Зимой артистка вместе с 39-летним возлюбленным отдыхала в Таиланде. Избранник увлекается йогой, занимается дизайнерской мебелью и ведет серьезный ресторанный бизнес. И все было прекрасно, пока на этом самом отпуске Владимир не ушел в объятия к другой.

«С Перельманом Агата рассталась еще в конце января, как раз во время этого злополучного отпуска в Таиланде. Тот оставил ее ради новой барышни. Изменил Агате у нее на глазах! Причем ничто, как говорится, не предвещало (беды. — Прим. ред.). Все изменилось, когда на остров прилетели подруги Агаты», — прямо намекнул друг артистки.

Веселой компанией отдыхающие отправились на местную вечеринку, где на танцполе Перельман не постеснялся на глазах у возлюбленной поцеловаться с другой. Агате этого было достаточно, и она оборвала отношения. С острова они уехали раздельно.

Друзья знаменитости утверждают, что бывшие смогли наладить контакт. А Агата теперь вновь свободна. Может позволить себе выставлять провокационные фото с Иваном Чуйковым, хоть это и пиар.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кологривый признался в изменах жене и романе с Муцениеце.